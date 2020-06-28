СМИ: Талалаев сменит Божовича на посту главного тренера «Крыльев Советов»

Совет директоров футбольного клуба «Крылья Советов» решил сменить главного тренера, о чем сообщает Sport24.ru.

По информации источника, черногорский специалист Миодраг Божович покинет команду, а его место займет Андрей Талалаев.

Напомним, последний тренировал «Химки» с апреля прошлого года, однако из-за смены вектора развития клуба тренер ушел в отставку в конце января.

Что касается «Крыльев», то в текущем сезоне самарцы занимают последнее, 16-е место в таблице, набрав за 24 тура 22 очка.