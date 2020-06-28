Гончаренко вернулся к работе с ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко продолжит работу с российским клубом.

28 июня армейцы объявили о возвращении специалиста к обязанностям главного тренера.

«Сегодня Виктор Михайлович провел восстановительную тренировку на базе в Ватутинках. Завтра команду ожидает еще одна тренировка, а во вторник — домашнее дерби со «Спартаком», - написано на официальном сайте ЦСКА.

Напомним, Гончаренко уехал в Белоруссию после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) в матче 23-го тура РПЛ.

Добавим, что накануне, 27 июня ЦСКА сыграл на выезде вничью с «Динамо» (0:0). Командой руководил Сергей Овчинников, а Гончаренко находился на трибунах.