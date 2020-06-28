«Это невероятно». Хавбек «Челси» Пулишич восхищен игрой «Ливерпуля»

Хавбек «Челси» Кристиан Пулишич прокомментировал победу «Ливерпуля» в АПЛ.

Отметим, что «красные» выиграли трофей после поражения «Манчестер Сити», который уступил лондонцам со счетом 1:2.

«Конечно, они провели выдающийся сезон. Просто невероятно, как они поддерживали такой высокий уровень в течение всего сезона, продолжали добиваться минимальных побед и выигрывать тяжелые матчи. Это заслуга всех игроков и их главного тренера – они проделали невероятную работу», – цитирует Пулишича клубная пресс-служба.