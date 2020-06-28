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28 июня 13:26
автор: Артур Гичунцев

Мацей Рыбус: «Краснодар» не вышел на поле и получил очки. У нас появилась агрессия

Официальное решение еще не принято.

Защитник московского «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал победу над «Рубином» (2:0) в 24-м туре РПЛ, а также высказался о ситуации с матчем «Оренбург» – «Краснодар».

Ранее сообщалось, что «Оренбург» снялся с игры из-за вспышки коронавируса и, скорее всего, получит техническое поражение.

«С «Рубином» провели достойный матч, могли выиграть крупнее. Это второй матч при новом тренере, еще учимся этой связи. Пока неплохо. Два матча, шесть очков, три гола забили, надо в таком же духе продолжать.

Очки – самое важное. Знаем, некоторые клубы получают очки без выхода на футбольное поле. Например, «Краснодар» получил три очка и не вышел на поле. Так что для нас это была дополнительная мотивация, появилась агрессия», – приводит слова Рыбуса клубная пресс-служба.

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Публикация от Футбольный клуб «Локомотив» (@fclokomotiv)

источник: ПФК «Локомотив»
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