Константин Марадишвили: Горд, что спустя 13 лет смог выйти в стартовом составе ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Константин Марадишвили дал комментарий клубной пресс-службе после матча с «Динамо» (0:0) в 24-м туре РПЛ.

«Горд и рад, что спустя 13 лет в клубе смог выйти в стартовом составе. Спасибо болельщикам и родителям, что мотивировали меня и смотрели матч.

Все готовы – не только я, но и команда. Сложности сыграть 90 минут для меня не составило.

Неожиданные ходы со стороны «Динамо»? Нет, все, что мы обговаривали до матча и к чему готовились. Мы могли забивать и побеждать», – сказал 20-летний полузащитник.

Добавим, что за основной состав красно-синих Марадишвили отыграл пять матчей.