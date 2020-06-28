Агент Алабы сообщил о желании игрока покинуть «Баварию»

Журналист Rai Sport Паоло Паганини сообщил, что у него состоялся разговор с агентом Давида Алабы.

По его словам, футболист сборной Австрии хочет покинуть «Баварию» по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что 27-летний защитник не смог договориться с руководством о продлении контракта. Алаба хотел повышения зарплаты, однако, в клубе его просьбу не удовлетворили, и он решил сменить команду.

Напомним, он выступает за мюнхенский гранд с 2011 года. За это время игрок провел 380 матчей и выиграл 20 трофеев, в том числе девять титулов чемпиона бундеслиги, а также Лигу чемпионов.