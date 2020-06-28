Шамиль Газизов: Если бы «Спартак» сыграл в атаку с первых минут, у нас были бы проблемы

- Думаю, если бы «Спартак» сыграл в атаку с первых минут, у нас были бы проблемы. А так соперник сам играет от обороны, на контратаках. Соболев добавил в атаке «Спартака», он вышел в тот момент, когда наши игроки подустали. Было тревожно в последние минуты, - приводит слова Газизова «РИА Новости».

Напомним, что в субботу «Уфа» в гостях сыграла вничью со «Спартаком». Встреча прошла в рамках 24-го тура чемпионата России и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры «Уфа» набрала 31 очко и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, красно-белые с 32 очками занимают шестое место. В следующем туре уфимская команда на своем поле сыграет против «Рубина».