ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
28 июня 16:45

Артур и Пьянич прибыли в Турин для прохождения медосмотра

Оба полузащитника сегодня утром прибыли в медицинский центр «Ювентуса» для прохождения медицинского обследования.

Как сообщает Tutto Juve, Артур Рамос и Миралем Пьянич вошли через задний вход, чтобы избежать журналистов и болельщиков.

Отмечается, что предстоящая сделка будет носить лишь финансовый характер, в то время как футболисты смогут выступить в составе новых клубов лишь в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Барселона» договорились об обмене боснийского хавбека на бразильского полузащитника каталонской команды Артура Рамоса. При этом чемпион Италии выплатит испанскому клубу десять миллионов евро.

источник: Tutto Juve
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Зенит» и «Крылья Советов» прошли тест на коронавирусНачались испытания мотоцикла AMB 001 от Aston Martin и Brough SuperiorKia Carnival 2021 представили официальноБабаев объявил об уходе спонсоров от ПФК ЦСКАГордость казахстанского волейбола потрясла мир своей красотойМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на Олимпиаде
Божович официально покинул «Крылья Советов»
Миодраг Божович покинул пост главного тренера «Крыльев Советов».
28.06.2020 17:10
Футбол
«Арсенал» вырвал победу у «Шеффилд Юнайтед» и вышел в полуфинал Кубка Англии
Футболисты «Арсенала» в компенсированное время матча одержали победу над «Шеффилд Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии со счетом 2:1.
28.06.2020 17:01
Футбол
«Леванте» на своем поле обыграл «Бетис»
Футболисты «Леванте» одержали победу над «Бетисом» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании со счетом 4:2.
28.06.2020 16:59
Футбол
Артур и Пьянич прибыли в Турин для прохождения медосмотра
Оба полузащитника сегодня утром прибыли в медицинский центр «Ювентуса» для прохождения медицинского обследования.
28.06.2020 16:45
Футбол
Валерий Масалитин: В матче с «Динамо» осмысленности в игре ЦСКА было мало
Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин оценил игру армейцев в матче против «Динамо».
28.06.2020 16:27
Футбол
Шамиль Газизов: Если бы «Спартак» сыграл в атаку с первых минут, у нас были бы проблемы
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился эмоциями от матча против «Спартака».
28.06.2020 16:09
Футбол
СМИ: Крицюк дал согласие на трансфер в «Бешикташ»
Он выступает за «быков» с 2016 года.
28.06.2020 15:50
Футбол
автор: Артур Гичунцев
В сети появились фотографии новой формы «Челси»
На данный момент команда Фрэнка Лэмпарда занимает четвертое место в таблице.
28.06.2020 15:39
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Агент Алабы сообщил о желании игрока покинуть «Баварию»
По информации СМИ, австриец интересен «Реалу», «Барселоне», «Ювентусу» и «Челси».
28.06.2020 14:56
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика