Артур и Пьянич прибыли в Турин для прохождения медосмотра

Как сообщает Tutto Juve, Артур Рамос и Миралем Пьянич вошли через задний вход, чтобы избежать журналистов и болельщиков.

Отмечается, что предстоящая сделка будет носить лишь финансовый характер, в то время как футболисты смогут выступить в составе новых клубов лишь в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Барселона» договорились об обмене боснийского хавбека на бразильского полузащитника каталонской команды Артура Рамоса. При этом чемпион Италии выплатит испанскому клубу десять миллионов евро.