Сергей Силкин: Логично, что Гончаренко вернулся

- Вообще логично, что он вернулся. До конца чемпионата осталось немного, а он готовил команду, игроки знают его требования, - передает слова Силкина «РИА Новости».

Ранее стало известно, что главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко продолжит работу с командой.

Напомним, Гончаренко уехал в Белоруссию после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) в матче 23-го тура РПЛ.

Добавим, что накануне, 27 июня ЦСКА сыграл на выезде вничью с «Динамо» (0:0). Командой руководил Сергей Овчинников, а Гончаренко находился на трибунах.