Талалаев возглавит «Крылья Советов»

«На сегодняшнем заседании Совета директоров ПФК «Крылья Советов» было принято решение о назначении главным тренером самарской команды Андрея Талалаева. Контракт с российским специалистом заключен сроком на 2 года», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте самарской команды.

Отмечается, что помогать 47-летнему специалисту будут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.

Ранее стало известно, что пост главного тренера «Крыльев Советов» покинул Миодраг Божович.

Напомним, что после 24 туров российской премьер-лиги «Крылья Советов» набрали 22 очка и занимают последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата. В минувшую пятницу самарская команда в выездном матче проиграла «Зениту» со счетом 1:2.