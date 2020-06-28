Дубль Бикфалви принес «Уралу» победу над «Тамбовом»

В составе екатеринбургского клуба дублем отметился Эрик Бикфалви (20-я и 70-я минуты), у тамбовской команды отличился Михаил Костюков (68).
После этой игры «Урал» набрал 28 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги, «Тамбов» с 25 очками занимает 13-ю строчку.
В следующем туре «Тамбов» на своем поле сыграет против «Зенита», а «Урал» в гостях встретится с «Оренбургом».
РПЛ
24-й тур
«Урал» - «Тамбов» - 2:1 (1:0).
«Урал»: Годзюр, Золотов, Кулаков, Вилюш, Эль-Кабир, Бавин, Бумаль (Аугустыняк, 62), Кухарчик, Бикфалви, Егорычев (Панюков, 62), Герасимов.
«Тамбов»: Шелия, Филин, Грицаенко, Ойеволе (Юрганов, 87), Рыбин (Каплиенко, 81), Килин, Карасев (Мамтов, 86), Костюков (Федчук, 76), Чуперка, Мелкадзе, Обухов.
Предупреждения: Бумаль (15), Золотов (38), Бавин (50), Егорычев (51), Аугустыняк (63), Мелкадзе (79), Бикфалви (82), Чуперка (90), Филин (90), Мамтов (90).
Удаление: Бикфалви (82).
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва).
Екатеринбург. «Екатеринбург Арена».