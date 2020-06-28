Дубль Бикфалви принес «Уралу» победу над «Тамбовом»

В составе екатеринбургского клуба дублем отметился Эрик Бикфалви (20-я и 70-я минуты), у тамбовской команды отличился Михаил Костюков (68).

После этой игры «Урал» набрал 28 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги, «Тамбов» с 25 очками занимает 13-ю строчку.

В следующем туре «Тамбов» на своем поле сыграет против «Зенита», а «Урал» в гостях встретится с «Оренбургом».

РПЛ

24-й тур

«Урал» - «Тамбов» - 2:1 (1:0).