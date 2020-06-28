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28 июня 18:57
автор: Дмитрий Аполоник

Игорь Черевченко: Знаю, что «Ростов» тренировался перед игрой с «Арсеналом»

После матча «Ростов» — «Арсенал» (2:1) главный тренер туляков Игорь Черевченко ответил на вопросы журналистов.

- Команда не сразу вошла в игру. С чем это связано?
- Мы предупреждали футболистов, уже много было разговоров о том, что в любой игре нужна концентрация и полное внимание в первые 15-20 минут. Знаю, что часто команды хотят в первые 5 минут забить гол. Но, видимо, не вышли из раздевалки.

- У «Арсенала» было много моментов, с чем связана плохая реализация?
- Мы почти в каждой игре забиваем, это хорошая тенденция. С другой стороны, у нас в последнее время результативно играют защитники у своих ворот, это больше настораживает.

- «Ростов» полноценно не тренировался перед матчем. Ожидали, что соперник сделает акцент на первые минуты?
- Я уверен и знаю, что они тренировались. Любая команда хочет забить в начале игры.

- «Арсенал» сыграл в четыре защитника. Это выбор схемы под конкретного соперника?
- Да, мы же просматриваем соперника. И есть определенные проблемы с составом.

- Как Вам в целом игра команды в матчах со «Спартаком» и «Ростовом», на что нужно сделать акцент?
- Акцент надо сделать на общекомандных оборонительных действиях. Это основное, в чём я вижу проблему. В атаке создаём моменты, и много. С реализацией тоже есть проблемы.

- Горбатенко хватает на весь матч?
- Игорю пока тяжеловато, я с ним беседовал. Видно, что он не в кондициях. Но есть ещё немного времени, он хорошо работает на тренировках, думаю, вернётся в прежние кондиции.

- В чем секрет успеха Луценко, побившего личный рекорд результативности?
- Нет никакого секрета. Луценко забивает, это радует. Думаю, это не последний гол. Надо сделать так, чтобы Женя стал лучшим бомбардиром. Если бы ещё пенальти забивал, вообще хорошо было бы.

- В Ростове дебютировал Лодыгин, как оцените его игру?
- Думаю, что Лодыгин хорошо отыграл. У нас четыре вратаря примерно одинакового уровня, поэтому есть сложность при выборе вратаря на каждую игру. Я приоритет отдаю тому, кто лучше играет ногами, потому что в современном футболе вратарь ногами должен играть не хуже полевых игроков.

- Перед «Ахматом» команде будет трудно психологически после четырех поражений подряд?
- Мы разговариваем с футболистами. Скажу за себя, что меня очень трудно сломать. Думаю, что и футболистов тоже, у нас команда собрана из хороших ребят. Так что с этим проблем не должно быть, игра заканчивается и забывается.

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