Игорь Черевченко: Знаю, что «Ростов» тренировался перед игрой с «Арсеналом»

- Команда не сразу вошла в игру. С чем это связано?

- Мы предупреждали футболистов, уже много было разговоров о том, что в любой игре нужна концентрация и полное внимание в первые 15-20 минут. Знаю, что часто команды хотят в первые 5 минут забить гол. Но, видимо, не вышли из раздевалки.

- У «Арсенала» было много моментов, с чем связана плохая реализация?

- Мы почти в каждой игре забиваем, это хорошая тенденция. С другой стороны, у нас в последнее время результативно играют защитники у своих ворот, это больше настораживает.

- «Ростов» полноценно не тренировался перед матчем. Ожидали, что соперник сделает акцент на первые минуты?

- Я уверен и знаю, что они тренировались. Любая команда хочет забить в начале игры.

- «Арсенал» сыграл в четыре защитника. Это выбор схемы под конкретного соперника?

- Да, мы же просматриваем соперника. И есть определенные проблемы с составом.

- Как Вам в целом игра команды в матчах со «Спартаком» и «Ростовом», на что нужно сделать акцент?

- Акцент надо сделать на общекомандных оборонительных действиях. Это основное, в чём я вижу проблему. В атаке создаём моменты, и много. С реализацией тоже есть проблемы.