Дмитрий Парфенов: Пропустили мяч, после чего пришлось титаническими усилиями вырывать победу

- Мы находимся рядом в турнирной таблице, поэтому присутствовало давление и нервозность. Пропустили мяч, после чего пришлось титаническими усилиями вырывать победу, - сказал Парфенов в эфире «Матч Премьер».

После этой игры «Урал» набрал 28 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги, «Тамбов» с 25 очками занимает 13-ю строчку.

В следующем туре «Тамбов» на своем поле сыграет против «Зенита», а «Урал» в гостях встретится с «Оренбургом».