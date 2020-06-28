Тимур Шипшев: Ощущение, что VAR смотрят, когда в ворота «Тамбова» надо назначить пенальти

- Уже вторую встречу мы начинаем с того, что нам ставят пенальти. Такое ощущение, что VAR смотрят тогда, когда в наши ворота надо назначить пенальти. Второй гол мы пропустили тогда, когда наш защитник лежал на газоне уже минуту. Но матч почему-то не остановили, - заявил тренер в эфире «Матч Премьер».

После этой игры «Урал» набрал 28 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги, «Тамбов» с 25 очками занимает 13-ю строчку.

В следующем туре «Тамбов» на своем поле сыграет против «Зенита», а «Урал» в гостях встретится с «Оренбургом».