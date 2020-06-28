Станислав Черчесов: Судя по тому, как Смолов себя чувствует, он хочет остаться в «Сельте»

- В этой ситуации есть три стороны: Федор, «Локомотив» и «Сельта». Моя просьба к Смолову, она же требование - чтобы он понял, чего он хочет. Судя по тому, как он себя начал чувствовать, он хочет там остаться, - рассказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что испанский клуб готов оформить полноценный трансфер Смолова и обсуждает эту возможность с руководством «Локомотива». Отмечалось, что клуб из Виго готов предложить за нападающего 6 миллионов евро.

Напомним, что Смолов перешел в «Сельту» из «Локомотива» минувшей зимой на правах аренды до конца текущего сезона. В составе испанского клуба форвард провел десять матчей и записал на свой счет два забитых мяча.