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28 июня 20:45

Дмитрий Парфенов: Задача – восстановить игроков, посмотреть, кто живой

Главный тренер «Урала» прокомментировал состояние команды после матча с «Тамбовом», который прошел в рамках 24-го тура чемпионата России.

- За восемь дней провели три матча. А за 11 дней получится четыре игры. Задача – восстановить игроков, посмотреть, кто живой, - приводит слова Парфенова «РИА Новости».

Напомним, что в воскресенье «Урал» на своем поле одержал победу над «Тамбовом» со счетом 2:1 и прервал свою серию из трех поражений кряду в российской премьер-лиге. Отметим, что последний раз клуб из Екатеринбурга выигрывал дома в рамках чемпионата России в матче 7-го тура с «Сочи» (3:1), который состоялся 26 августа 2019 года.

источник: «РИА Новости»
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