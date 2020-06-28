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28 июня 21:50

Павел Худяков: Будем настраиваться на «Зенит» и «Спартак», нас ждет тяжелый график

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков считает, что команде не хватило концентрации в концовке матча против «Урала» (1:2).

- Ребята молодцы, бились, сравняли счет. Но не хватило концентрации, немного расслабились и тут же пропустили на контратаке. Ничего страшного: чем сложнее, тем лучше. Будем настраиваться на «Зенит» и «Спартак», нас ждет тяжелый график, - передает слова Худякова «РИ Новости».

Добавим, что после этой игры « «Тамбов» с 25 очками занимает 13-ю строчку в турнирной таблице премьер-лиги. В следующем туре тамбовская команда на своем поле сыграет против «Зенита», а в 26 туре в гостях сыграет со «Спартаком».

источник: «РИА Новости»
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