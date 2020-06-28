Павел Худяков: Будем настраиваться на «Зенит» и «Спартак», нас ждет тяжелый график

- Ребята молодцы, бились, сравняли счет. Но не хватило концентрации, немного расслабились и тут же пропустили на контратаке. Ничего страшного: чем сложнее, тем лучше. Будем настраиваться на «Зенит» и «Спартак», нас ждет тяжелый график, - передает слова Худякова «РИ Новости».

Добавим, что после этой игры « «Тамбов» с 25 очками занимает 13-ю строчку в турнирной таблице премьер-лиги. В следующем туре тамбовская команда на своем поле сыграет против «Зенита», а в 26 туре в гостях сыграет со «Спартаком».