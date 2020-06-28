Григорий Иванов: Бикфалви не заслуживал первую желтую карточку

- Эрик не заслуживал первую желтую карточку. Может, вторая и была справедлива. Получилось, что за несколько секунд он получил два предупреждения и был удален. Эрик – герой матча. Мне кажется, неправильно было удалять его, - цитирует Иванова «РИА Новости».

Отметим, что Бикфалви отметился дублем в матче 24-го тура чемпионата России против «Тамбова» (2:1).

После этой игры «Урал» набрал 28 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре екатеринбургская команда в гостях встретится с «Оренбургом».