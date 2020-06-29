«Интер» в гостях одержал волевую победу над «Пармой»

В составе хозяев поля голом отметился Жервиньо (15-я минута), у гостей отличились Стефан де Врей (84) и Алессандро Бастони (87).

Отметим, что на 68-й минуте встречи был удален резервный голкипер миланской команды Томмазо Берни, а на 85-й минуте поле покинул полузащитник «Пармы» Юрай Куцка, также получивший прямую красную карточку.

После этой игры «Интер» набрал 61 очко и занимает третью строчку в турнирной таблице серии А, а «Парма» с 39 очками расположилась на восьмом месте.

В следующем туре «Интер» на своем поле сыграет против «Брешии», а «Парма» в гостях встретится с «Вероной».