ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 июня 00:44

«Интер» в гостях одержал волевую победу над «Пармой»

Футболисты «Интера» переиграли «Парму» в выездном матче 28-го тура чемпионата Италии.

В составе хозяев поля голом отметился Жервиньо (15-я минута), у гостей отличились Стефан де Врей (84) и Алессандро Бастони (87).

Отметим, что на 68-й минуте встречи был удален резервный голкипер миланской команды Томмазо Берни, а на 85-й минуте поле покинул полузащитник «Пармы» Юрай Куцка, также получивший прямую красную карточку.

После этой игры «Интер» набрал 61 очко и занимает третью строчку в турнирной таблице серии А, а «Парма» с 39 очками расположилась на восьмом месте.

В следующем туре «Интер» на своем поле сыграет против «Брешии», а «Парма» в гостях встретится с «Вероной».

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Ефремов подробно объяснил свою политическую позициюНазвана дата презентации электрокроссовера Cadillac LyriqOpel Mokka стал электрокаромБабаев объявил об уходе спонсоров от ПФК ЦСКАРумынка, о которой мечтает весь мирГордость казахстанского волейбола потрясла мир своей красотой
«Реал» переиграл «Эспаньол» и вышел на первое место в примере
Футболисты «Реала» одержали победу над «Эспаньолом» в выездном матче 32-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.
29.06.2020 00:55
Футбол
«Интер» в гостях одержал волевую победу над «Пармой»
Футболисты «Интера» переиграли «Парму» в выездном матче 28-го тура чемпионата Италии.
29.06.2020 00:44
Футбол
АЕК под руководством Карреры уступил «Олимпиакосу», прервав свою серию из 11 матчей без поражений
Футболисты АЕКа проиграли «Олимпиакосу» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Греции со счетом 1:2.
28.06.2020 23:25
Футбол
«Аталанта» обыграла «Удинезе», одержав шестую победу подряд в серии А
Футболисты «Аталанты» взяли верх над «Удинезе» в выездном матче 28-го тура чемпионата Италии со счетом 3:2
28.06.2020 23:20
Футбол
Григорий Иванов: Бикфалви не заслуживал первую желтую карточку
Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что неправильно было удалять нападающего Эрика Бикфалви в матче с «Тамбовом».
28.06.2020 23:05
Футбол
Фрэнк Лэмпард: Будем надеяться, что повреждение Пулишича не окажется серьезным
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард надеется, что травма полузащитника Кристиана Пулишича не будет серьезной.
28.06.2020 22:49
Футбол
«Эйбар» на выезде переиграл «Гранаду»
«Эйбар» одержал победу над «Гранадой» в гостевом матче 32-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1.
28.06.2020 22:39
Футбол
«Наполи» обыграл СПАЛ, одержав пятую победу кряду в чемпионате Италии
Футболисты «Наполи» обыграли СПАЛ в домашнем матче 28-го тура чемпионата Италии со счетом 3:1.
28.06.2020 22:28
Футбол
«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка Англии, где встретится с «Арсеналом»
Футболисты «Манчестер Сити» на выезде обыграли «Ньюкасл» в полуфинальном матче Кубка Англии со счетом 2:0.
28.06.2020 22:22
Футбол
«Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии сыграет с «Челси»
В воскресенье состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Англии.
28.06.2020 22:05
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика