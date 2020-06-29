Дмитрий Селюк: Возвращение Гончаренко отрицательно скажется на репутации ЦСКА

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возвращение Виктора Гончаренко к обязанностям главного тренера ЦСКА.

«Странно, почему человек, побывавший в другой стране, не сидит 14 дней на карантине. Надеюсь, он не заразит игроков ЦСКА коронавирусом. Возвращение Гончаренко отрицательно скажется на репутации ЦСКА впоследствии. Ощущение, что я попал на сайт безнадега.ру», – написал Селюк в своем Twitter.

Напомним, 42-летний тренер возглавил команду в 2016 году. За это время он помог команде выиграть Суперкубок страны, а также дважды занять второе место в РПЛ.