Бывший тренер «Барселоны» Вальверде может возглавить «Валенсию»

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде начал поиски жилья в Валенсии.

Как сообщает Onda Cero, в стане «летучих мышей» могут произойти тренерские перестановки. За последние четыре матча команда потерпела три поражения, что вынудило руководство выйти на связь с 56-летним специалистом.

Отмечается, что стороны обсуждают детали трудового контракта. В случае договоренности «Валенсия» уволит Альберта Саладеса, а нынешний сезон команда доиграет под руководством Вальверде.

Добавим, что испанец уже тренировал команду с 2012 по 2013 год. После этого он начал работу с «Атлетиком» из Бильбао, а в 2017 году начал работу с «Барселоной», которую покинул минувшей зимой.