Гендиректор «Интера» сообщил о скором трансфере Хакими

Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими продолжит карьеру в миланском «Интере». Об этом заявил гендиректор «нерадзурри» Джузеппе Маротта.

«Наша цель – делать инвестиции, учитывая текущее положение на рынке. Скрывать не стану: мы находимся на продвинутой стадии переговоров», – цитирует Маротту Football Italia.

Напомним, 21-летний Хакими перешел в стан «шмелей» летом 2018 года. Его аренда истекает 30 июня.

В текущем сезоне защитник провел 45 матчей, забил девять голов и отдал 10 голевых передач.

Добавим, что трансферный ценник игрока составляет 54 млн евро. Он принадлежит мадридскому «Реалу».