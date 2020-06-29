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29 июня 08:57
автор: Артур Гичунцев

Гендиректор «Интера» сообщил о скором трансфере Хакими

Марокканец принадлежит «Реалу».

Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими продолжит карьеру в миланском «Интере». Об этом заявил гендиректор «нерадзурри» Джузеппе Маротта.

«Наша цель – делать инвестиции, учитывая текущее положение на рынке. Скрывать не стану: мы находимся на продвинутой стадии переговоров», – цитирует Маротту Football Italia.

Напомним, 21-летний Хакими перешел в стан «шмелей» летом 2018 года. Его аренда истекает 30 июня.

В текущем сезоне защитник провел 45 матчей, забил девять голов и отдал 10 голевых передач.

Добавим, что трансферный ценник игрока составляет 54 млн евро. Он принадлежит мадридскому «Реалу».

источник: «Советский спорт»
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