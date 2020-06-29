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29 июня 09:15
автор: Артур Гичунцев

Шамиль Газизов: «Спартак» – серьезный раздражитель для «Уфы»

В данный момент красно-белые опережают команду Вадима Евсеева на одно очко.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал комментарий после матча со «Спартаком» в 24-м туре РПЛ.

Напомним, встреча прошла на «Открытие Арене» и завершилась со счетом 0:0. Гости пропустили гол на последних минутах, однако, арбитр отменил взятие ворот после консультации с VAR.

«В целом мы можем быть удовлетворены результатом. Не могу сказать, что наша команда дала «Спартаку» создать много моментов у своих ворот, а гол был отменен совершенно правильно.

Красно-белые – серьезный раздражитель для «Уфы», поэтому довольны, что в итоге набрали в этом сезоне в играх с ними четыре очка – ничья на выезде и домашняя победа осенью (1:0). Теперь главное не останавливаться и хорошо подготовиться к следующим матчам», – цитируют функционера «Известия».

источник: «Известия»
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