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29 июня 09:30
автор: Артур Гичунцев

Пьянич завершил трансфер в «Барселону»

Клубы провели обмен.

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с «Барселоной», сообщает Goal.

По информации источника, каталонский клуб объявит о переходе игрока в понедельник, 29 июня. Отмечается, что за 30-летнего футболиста чемпион Испании выплатил 60 млн евро.

Также сообщается, что состав «Ювентуса» пополнит хавбек «Барселоны» Артур Рамос. За его переход «старая синьора» выплатит сине-гранатовым 70 млн евро.

Добавим, что накануне бразилец прилетел в Турин и отправился на медосмотр. Ожидается, что о его трансфере «Юве» объявит в течение сегодняшнего дня.

источник: «Советский спорт»
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