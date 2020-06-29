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29 июня 09:47
автор: Артур Гичунцев

Алексей Игонин: Не понимаю, что заставляет играть с «Зенитом» в открытый футбол

Питерский клуб – лидер турнирной таблицы. Отрыв от второго места – девять очков.

Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался об игре бывшей команды, отметив, что команда Сергея Семака может добиться успеха, не изучая тактический план соперника.

«Если сравнивать две последние игры «Зенита», то можно прийти к однозначному выводу: ЦСКА себя переоценил, хотя в Москве сказался эффект быстрого гола. «Крылья Советов» выбрали более верную тактику. «Зениту» с этим составом сложно играть в позиционном нападении, с Дзюбой вариативности в атаке не так много. Очень много зависит от позиции главного тренера соперников. Не понимаю, что заставляет играть с «Зенитом» в открытый футбол: собственные амбиции, уверенность в готовности своих футболистов?

«Зениту» в чемпионате России все равно, с кем играть – петербуржцы постоянно могут позволить действовать себе в одном и том же ключе, совершенно не изучая манеру игры оппонента.

Я вообще полагаю, что состав соперника тренеры «Зенита» могут узнать в предматчевой программке, ничего от этого не убудет, не прибудет», – цитирует Игонина Bobsoccer.

источник: Bobsoccer
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