Паоло Мальдини: Доннарумма – лучший голкипер мира. Удержать его – долг «Милана»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил, что клуб надеется продлить трудовой договор с Джанлуиджи Доннаруммой.

Ранее сообщалось, что голкипер не может договориться с руководством из-за расхождений по зарплате. У него есть предложения от «Реала» и «ПСЖ», которые готовы удовлетворить его требования.

«На мой взгляд, Доннарумма – лучший голкипер мира. Он стал символом «Милана» и прошел долгий путь: от клубной академии до игрока первой команды. Наш долг – удержать его», – сказал Мальдини в интервью DAZN.

Напомним, 21-летний вратарь играет за первый состав с 2015 года. В текущем сезоне он провел 29 матчей, пропустил 34 гола и 12 раз оставлял ворота «сухими».