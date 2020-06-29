«Для этого меня и брали». Мамаев – о двух голах в двух матчах за «Ростов»

Хавбек «Ростова» Павел Мамаев пообщался с клубной пресс-службой после победы над тульским «Арсеналом» (2:0) в 24-м туре РПЛ.

Отметим, что полузащитник поразил ворота соперника на 35-й секунде.

– Как самочувствие? Ты впервые сыграл 90 минут в официальном матче спустя долгое время.

– Пока чувствуется усталость, так как подготовка к этой игре была, мягко говоря, скомканной. Благодаря нашим физиотерапевтам и медицинскому штабу, я думаю, мы все восстановимся и хорошо подготовимся к следующей игре.

– Две игры – два гола. Пока все складывается как ты хочешь?

– Безусловно, это приятно. Важно то, что в этих двух играх команда одержала победу. Для меня немаловажный момент, что я приношу пользу команде. В принципе, для этого, я думаю, меня и взяли в клуб.

– Ты несколько раз делал красивые финты, играл пяткой. Делал это на публику или все-таки по ситуации на поле?

– Это не то, чтобы на публику. Просто так получается в некоторых ситуациях на поле. На уровне подсознания, наверное, так происходит, – сказал Мамаев.