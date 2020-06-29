Талалаев возглавил «Крылья Советов» (фото)

Российский специалист Андрей Талалаев назначен главным тренером «Крыльев Советов», о чем информирует клубная пресс-служба. Детали его контракта не уточняются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПФК «Крылья Советов» (@fckssamara) 29 Июн 2020 в 12:52 PDT

«Сегодня перед утренней тренировкой председатель Совета Директоров ФК «Крылья Советов» Александр Фетисов представил команде нового главного тренера – Андрея Талалаева.

Он проведет предыгровое занятие «Крыльев», а во вторник будет руководить нашей командой в матче с «Локомотивом», – говорится в сообщении пресс-службы.