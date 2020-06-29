Семак побил рекорд Виллаш-Боаша, установленный в 2014 году

В пятницу, 26 июня «Зенит» на своем поле обыграл «Крылья Советов» (2:1) в матче 24-го тура РПЛ.

Таким образом, процент побед питерского клуба под руководством Сергея Семака достиг отметки 75,5%. Это позволило ему опередить бывшего наставника «Зенита» Андре Виллаш-Боаша (75,3%) и занять первое место.

На третьей позиции расположился итальянец Лучано Спаллетти (74,5%). Четвертым стал румын Мирча Луческу (71,6%), а замыкает пятерку лучших еще один специалист из Италии Роберто Манчини (65,0%).