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29 июня 11:19
автор: Артур Гичунцев

Семак побил рекорд Виллаш-Боаша, установленный в 2014 году

Португалец тренировал команду с 2014 по 2016 год.

В пятницу, 26 июня «Зенит» на своем поле обыграл «Крылья Советов» (2:1) в матче 24-го тура РПЛ.

Таким образом, процент побед питерского клуба под руководством Сергея Семака достиг отметки 75,5%. Это позволило ему опередить бывшего наставника «Зенита» Андре Виллаш-Боаша (75,3%) и занять первое место.

На третьей позиции расположился итальянец Лучано Спаллетти (74,5%). Четвертым стал румын Мирча Луческу (71,6%), а замыкает пятерку лучших еще один специалист из Италии Роберто Манчини (65,0%).

источник: «Советский спорт»
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