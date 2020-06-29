«Барселона» решила уволить Сетьена с должности главного тренера

Испанец Кике Сетьен покинет должность главного тренера «Барселоны». Об этом сообщает Goal.

По информации источника, в руководстве недовольны текущим выступлением команды. Отмечается, что специалист будет уволен по окончании сезона.

В данный момент «Барселона» занимает второе место в таблице примеры, уступая лидирующему «Реалу» два очка.

После возобновления чемпионата сине-гранатовые провели пять матчей, одержали три победы и завершили два поединка вничью, уступив первую строчку мадридцам.