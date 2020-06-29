Малком, Дзюба и Зобнин вошли в символическую сборную 24-го тура РПЛ

Телеканал «Матч ТВ», ссылаясь на данные портала OptaSports, представил символическую сборную 24-го тура чемпионата России.

Так, в состав вошли: Сослан Джанаев («Сочи»), Александр Пуцко («Уфа»), Иван Ордец, Владимир Рыков (оба – «Динамо» Москва), Роман Зобнин («Спартак»), Исмаэл («Ахмат»), Малком («Зенит»), Эрик Бикфалви («Урал»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Бернард Бериша («Ахмат») и Артем Дзюба («Зенит»).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 29 Июн 2020 в 2:00 PDT

В данный момент лидером чемпионата России является «Зенит», набравший 56 очков за 24 тура. Отрыв от второго места составляет девять очков.