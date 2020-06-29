ЦСКА объявил о смене технического спонсора

Московский ЦСКА сменил технического спонсора, о чем информирует клубная пресс-служба.
Сегодня, 29 июня российский клуб подписал соглашение с испанской компанией Joma, которая приступит к своим обязанностям в следующем сезоне.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
«Первая команда, а также молодежный состав, команды академии, ЖФК ЦСКА и сборная армейских ветеранов будут экипированы не только игровыми и тренировочными комплектами Joma, но и повседневной спортивной одеждой и обувью», – говорится в сообщении красно-синих.