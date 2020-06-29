ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 июня 14:11
автор: Артур Гичунцев

Широков – о назначении Талалаева в «Крылья Советов»: Вот и посмотрим, готов ли он к РПЛ

Ранее специалист работал в чемпионате Армении, а также тренировал подмосковные «Химки».

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал назначение Андрея Талалаева главным тренером «Крыльев Советов».

«Крылья» неудачно выступали последнее время, в команде нужно было что-то менять. Нужна была какая-то психологическая встряска.

Я думаю, что в принципе ему удастся спасти коллектив от вылета, внизу турнирной таблицы все находятся рядом друг с другом. Календарь тяжеловат правда. Вот как раз и посмотрим, готов ли Талалаев к РПЛ, он давно хотел тренировать клуб высшего дивизиона», – цитирует Широкова News.ru.

Напомним, Талалаев сменил у руля «Крыльев» черногорского тренера Миодрага Божовича.

В текущем сезоне самарцы занимают последнее, 20-е место в таблице, набрав 22 очка.

источник: News.ru
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Гончаренко вернулся к работе с ЦСКАНазвана дата презентации электрокроссовера Cadillac Lyriq«Спартак» поздравил «Ливерпуль» с золотом чемпионата АнглииГордость казахстанского волейбола потрясла мир своей красотойРумынка, о которой мечтает весь мирЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
Миранчук признан лучшим игроком 24-го тура РПЛ
Хавбек оформил дубль в гостевом поединке с казанским «Рубином».
29.06.2020 14:55
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Широков – о назначении Талалаева в «Крылья Советов»: Вот и посмотрим, готов ли он к РПЛ
Ранее специалист работал в чемпионате Армении, а также тренировал подмосковные «Химки».
29.06.2020 14:11
Футбол
автор: Артур Гичунцев
ЦСКА объявил о смене технического спонсора
Ранее армейский клуб работал с британской компанией Umbro.
29.06.2020 13:50
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Малком, Дзюба и Зобнин вошли в символическую сборную 24-го тура РПЛ
Чемпионат, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновили 19 июня.
29.06.2020 13:16
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Восемь футболистов «Динамо», в том числе Игбун и Панченко, продлили контракты
На данный момент команда занимает седьмое место в таблице, набрав 31 очко.
29.06.2020 12:35
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Барселона» решила уволить Сетьена с должности главного тренера
Специалист возглавил команду в январе 2020 года.
29.06.2020 12:00
Футбол
автор: Артур Гичунцев
25 футболистов казахстанского «Кайсара» заразились коронавирусом
После возобновления сезона команда провела два матча и одержала две победы.
29.06.2020 11:41
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Семак побил рекорд Виллаш-Боаша, установленный в 2014 году
Португалец тренировал команду с 2014 по 2016 год.
29.06.2020 11:19
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Талалаев возглавил «Крылья Советов» (фото)
Ранее клуб объявил об уходе Миодрага Божовича.
29.06.2020 11:01
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Для этого меня и брали». Мамаев – о двух голах в двух матчах за «Ростов»
Футболист подписал контракт с донским клубом осенью 2019 года.
29.06.2020 10:49
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика