Широков – о назначении Талалаева в «Крылья Советов»: Вот и посмотрим, готов ли он к РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал назначение Андрея Талалаева главным тренером «Крыльев Советов».
«Крылья» неудачно выступали последнее время, в команде нужно было что-то менять. Нужна была какая-то психологическая встряска.
Я думаю, что в принципе ему удастся спасти коллектив от вылета, внизу турнирной таблицы все находятся рядом друг с другом. Календарь тяжеловат правда. Вот как раз и посмотрим, готов ли Талалаев к РПЛ, он давно хотел тренировать клуб высшего дивизиона», – цитирует Широкова News.ru.
Напомним, Талалаев сменил у руля «Крыльев» черногорского тренера Миодрага Божовича.
В текущем сезоне самарцы занимают последнее, 20-е место в таблице, набрав 22 очка.