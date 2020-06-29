Талалаеву в «Крыльях Советов» будет помогать бывший тренер «Спартака»

По информации Metaratings, помогать Талалаеву будут тренер-аналитик Юрий Нагайцев, а также итальянец Серджио Джованни, ранее работавший в «Спартаке» при Невио Скале.

Напомним, что в воскресенье стало известно, что Талалаев подписал с самарской командой двухлетнее соглашение. На посту главного тренера 47-летний специалист сменил Миодрага Божовича, контракт с которым был расторгнут досрочно по обоюдному соглашению сторон.

Напомним, что после 24 туров российской премьер-лиги «Крылья Советов» набрали 22 очка и занимают последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата. В минувшую пятницу самарская команда в выездном матче проиграла «Зениту» со счетом 1:2.