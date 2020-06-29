Вячеслав Колосков: Может, Гончаренко сгоряча принял решение прекратить работу с командой

- Может, он сгоряча принял такое решение, под воздействием эмоций - это один вопрос. Тогда ему надо возвращаться к работе, верно, что его вернули. А если это была продуманная акция, за которой твердое намерение покинуть клуб - это другая ситуация, - передает слова Колоскова «РИА Новости».

Напомним, Гончаренко уехал в Белоруссию после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) в матче 23-го тура РПЛ. В следующе туре с «Динамо» (0:0) командой руководил Сергей Овчинников, в то время как Гончаренко находился на трибунах.