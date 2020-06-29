Кокорин не будет оштрафован за нарушение социального дистанцирования

По информации Metaratings, «Сочи» не будет наказывать Кокорина за нарушение социального дистанцирования, так как подобные санкции не предусмотрены руководством клуба.

Отмечается, что «Зенит» также не планирует вмешиваться в ситуацию с Кокориным.

Ранее стало известно, что иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун будет наказан клубом за фотографию с полузащитником «Крыльев Советов» Сафаа Хади.

Добавим, что в текущем сезоне Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды, записал на свой счет шесть голов в шести матчах.