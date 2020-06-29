Президент «Тамбова»: Нам проще играть со «Спартаком», «Зенитом» и ЦСКА

- Нам действительно проще играть со «Спартаком», «Зенитом», ЦСКА, которые пропагандируют атакующий футбол, где выше исполнительский класс. В игре с такими же командами, как «Уфа» и «Урал», мы надеялись, что сможем что-то им противопоставить, но ничего не получилось, - приводит слова Габуева ТАСС.

Напомним, что «Тамбов» проиграл обе встречи после возобновления сезона: в 23-м туре команда уступила на выезде «Уфе» (1:2), а в 24-м - проиграла в гостях «Уралу» (1:2). В следующем матче чемпионата «Тамбов», занимающий 13-е место в турнирной таблице РПЛ, сыграет против «Зенита».