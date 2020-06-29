Вячеслав Колосков: Сегодня VAR становится проблемой, которую надо решать

- Арбитры просматривают эпизоды, но решения принимают, с моей точки зрения, абсолютно неадекватные тому, что происходит на футбольном поле. Я как официальное лицо не могу критиковать судью, но я критикую не его, а VAR и просто хочу обозначить тему - сегодня VAR становится проблемой, которую надо решать, - цитирует Колоскова «РИА Новости».

Ранее Колосков поделился мнением о возвращении главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко к работе, отметив, что тот мог временно прекратить работу с командой под воздействием эмоций от матча с «Зенитом» (0:4).