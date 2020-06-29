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29 июня 17:58

Марк Рубин: У нас перебарщивают с использованием системы VAR

Заслуженный тренер России Марк Рубин считает, что российские арбитры слишком часто обращаются за помощью к системе VAR.

- Есть очень большая проблема с судейством. VAR взял на себя роль третейского судьи, решения которого бесповоротны. Но решения должен принимать только арбитр в поле, а VAR может только советовать ему. Сейчас у нас перебарщивают с использованием VAR, - приводит слова Рубин «РИА Новости».

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что VAR становится проблемой, которую надо решать, отметив при этом, что арбитры просматривают эпизоды, но «решения принимают абсолютно неадекватные тому, что происходит на футбольном поле».

источник: «РИА Новости»
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