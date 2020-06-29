Сергей Ташуев: В «Крыльях» нужен результат, перед Талалаевым стоит сложная задача

- Сейчас в «Крыльях» нужен результат, и задача (перед Талалаевым) достаточно сложная. Но тренер должен понимать, куда идет. Спрос будет таким же, - цитирует Ташуева «РИА Новости».

Напомним, что в воскресенье стало известно, что Талалаев подписал с самарской командой двухлетнее соглашение. На посту главного тренера 47-летний специалист сменил Миодрага Божовича, контракт с которым был расторгнут досрочно по обоюдному соглашению сторон.

После 24 туров российской премьер-лиги «Крылья Советов» набрали 22 очка и занимают последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата. В минувшую пятницу самарская команда в выездном матче проиграла «Зениту» со счетом 1:2.