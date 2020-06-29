«Сочи» накажет Кокорина за посещение дня рождения друга

- В связи с нарушением правил внутреннего распорядка «Сочи» со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры, - цитирует Рубашко ТАСС.

Напомним, что Кокорин опубликовал в соцсетях фотографию со дня рождения своего друга, на которой кроме форварда, присутствуют еще десять человек.

Ранее стало известно, что иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун будет наказан клубом за фотографию с полузащитником «Крыльев Советов» Сафаа Хади.

Добавим, что в текущем сезоне Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды, записал на свой счет шесть голов в шести матчах.