«Оренбургу» засчитано техническое поражение от «Краснодара»

По итогам заседания было принято решение «за необеспечение принимающей стороной условий проведения матча в соответствии с регламентом соревнования, повлекшее за собой срыв матча» присудить поражение ФК «Оренбург» в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» со счетом 0:3.

Напомним, что в минувший четверг «Оренбург» опубликовал официальное заявление, в котором сообщил, что очередные тесты на коронавирус выявили в команде восемь положительных результатов: шесть у футболистов и два у сотрудников команды. В пятницу «Оренбург» официально объявил, что принял решение о невозможности проведения матча с «Краснодаром».