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29 июня 21:01

КДК РФС оштрафовал Дзюбу, Джикию, Мамаева, Максименко и еще восемь игроков за нарушение регламента

В понедельник, 29 июня, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС

Как сообщает пресс-служба РФС, по итогам заседания было принято решение оштрафовать «за нарушение регламента о возобновлении проведения матчей чемпионата России» Павла Мамаева, Сергея Песьякова (оба «Ростов»), Евгения Луценко («Арсенал»), Артема Дзюбу («Зенит»), Сафа Хади («Крылья Советов»), Александра Соболева, Александра Максименко, Илью Гапонова, Георгия Джикию (все «Спартак»), Александра Беленова и Даниила Фомина (оба «Уфа») на 20 тысяч рублей каждого.

Также на 20 тысяч рублей был оштрафован старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников, а нападающий «Зенита» Сердар Азмун за повторное нарушение - на 40 тысяч рублей.

источник: РФС
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