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29 июня 22:37

Миралем Пьянич: Думаю, что никогда не смогу отблагодарить «Ювентус» в достаточной мере

Полузащитник «Ювентуса» в следующем сезоне будет выступать за «Барселону».

«Я приехал четыре года назад, чтобы попытаться выиграть все. Это то, что каждый игрок «Ювентуса» всегда должен пытаться сделать. Это были четыре напряженных года в окружении настоящих профессионалов, но в первую очередь настоящих друзей, с которыми я делил победы и рекорды, а также горькие поражения, останавливаясь в одном шаге от победы. Я думаю, что никогда не смогу вас отблагодарить в достаточной мере», - написал Пьянич в своем инстаграме.

Ранее стало известно, что полузащитник со следующего сезона продолжит свою карьеру в «Барселоне». В понедельник боснийский хавбек подписал четырехлетний контракт с каталонской командой.

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Публикация от Miralem Pjanić (@miralem_pjanic)

источник: Instagram
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