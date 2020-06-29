Миралем Пьянич: Думаю, что никогда не смогу отблагодарить «Ювентус» в достаточной мере

«Я приехал четыре года назад, чтобы попытаться выиграть все. Это то, что каждый игрок «Ювентуса» всегда должен пытаться сделать. Это были четыре напряженных года в окружении настоящих профессионалов, но в первую очередь настоящих друзей, с которыми я делил победы и рекорды, а также горькие поражения, останавливаясь в одном шаге от победы. Я думаю, что никогда не смогу вас отблагодарить в достаточной мере», - написал Пьянич в своем инстаграме.

Ранее стало известно, что полузащитник со следующего сезона продолжит свою карьеру в «Барселоне». В понедельник боснийский хавбек подписал четырехлетний контракт с каталонской командой.