Божович отказался от части компенсации при расторжении контракта с «Крыльями Советов»

- Последние игры «Крыльев», особенно домашние матчи, ни позитивных эмоций, ни турнирных очков не принесли. Несмотря на качественную игру и самоотдачу команды в последнем матче с «Зенитом», у «Крыльев» не было результата.

Совет директоров принял решение перед оставшимися шестью матчами РПЛ поменять главного тренера. Миодраг не снимает с себя ответственности за результаты команды, и с этим пониманием он отказался от части компенсации, - приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, что в воскресенье стало известно, что Талалаев подписал с самарской командой двухлетнее соглашение. На посту главного тренера 47-летний специалист сменил Миодрага Божовича, контракт с которым был расторгнут досрочно по обоюдному соглашению сторон.

После 24 туров российской премьер-лиги «Крылья Советов» набрали 22 очка и занимают последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата. В минувшую пятницу самарская команда в выездном матче проиграла «Зениту» со счетом 1:2.