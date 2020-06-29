ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 июня 23:54

«Беневенто» гарантировал себе участие в серии А на следующий сезон

Футболисты «Беневенто» обыграли «Стабию» в домашнем матче 31-го тура серии В со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на счету нападающего Марко Сау (74-я минута). Отметим, что «Беневенто» играл в меньшинстве с 24-й минуты встречи, когда с поля был удален защитник Лука Кальдирола.

После этой игры «Беневенто» набрал 76 очков и стал недосягаем для соперников по серии В. Идущий на втором месте в турнирной таблице «Кротоне» за семь туров до окончания чемпионата уступает лидеру 24 очка.

Таким образом, «Беневенто» гарантировал себе возвращение в высший дивизион чемпионата Италии.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ВЦИОМ опубликовал данные экзитполов на голосовании по поправкам в КонституциюГлавное московское дерби судит Алексей ЕськовJaguar открыл серию онлан встреч в социальной сети InstagramГордость казахстанского волейбола потрясла мир своей красотойРумынка, о которой мечтает весь мирБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикини
«Беневенто» гарантировал себе участие в серии А на следующий сезон
Футболисты «Беневенто» обыграли «Стабию» в домашнем матче 31-го тура серии В со счетом 1:0.
29.06.2020 23:54
Футбол
«Кристал Пэлас» на своем поле уступил «Бернли»
Футболисты «Кристал Пэлас» проиграли «Бернли» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии со счетом 0:1.
29.06.2020 23:51
Футбол
Божович отказался от части компенсации при расторжении контракта с «Крыльями Советов»
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов объяснил решение команды расстаться с главным тренером Миодрагом Божовичем.
29.06.2020 23:40
Футбол
Дмитрий Хохлов: Николич не ломает футбол, который был в «Локомотиве» до него
Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился впечатлением от игры «Локомотива» под руководством сербского специалиста Марко Николича.
29.06.2020 23:15
Футбол
«Спартак» выплатил посредникам более 11 миллионов евро в 2019 году
РФС опубликовал общие сумму, выплаченных вознаграждений футбольными клубами посредникам в 2019 году.
29.06.2020 22:52
Футбол
Миралем Пьянич: Думаю, что никогда не смогу отблагодарить «Ювентус» в достаточной мере
Полузащитник «Ювентуса» в следующем сезоне будет выступать за «Барселону».
29.06.2020 22:37
Футбол
«Валенсия» объявила об отставке Селадеса
Руководство «Валенсия» официально объявило об увольнении с поста главного тренера Альберта Селадеса.
29.06.2020 22:17
Футбол
Генич и Шнякин прокомментируют дерби ЦСКА – «Спартак»
«Матч ТВ» назвал комментаторов, которые будут работать на матчах 25-го тура РПЛ.
29.06.2020 21:31
Футбол
автор: Антон Липкин
РФС объявил дату полуфинала Кубка России «Зенит» – «Спартак»
В понедельник, 29 июня, состоялось заседание совместной комиссии по проведению матчей 1/2 финала Кубка России сезона-2019/20.
29.06.2020 21:06
Футбол
КДК РФС оштрафовал Дзюбу, Джикию, Мамаева, Максименко и еще восемь игроков за нарушение регламента
В понедельник, 29 июня, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС
29.06.2020 21:01
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика