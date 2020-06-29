«Беневенто» гарантировал себе участие в серии А на следующий сезон

Единственный гол в этой встрече на счету нападающего Марко Сау (74-я минута). Отметим, что «Беневенто» играл в меньшинстве с 24-й минуты встречи, когда с поля был удален защитник Лука Кальдирола.

После этой игры «Беневенто» набрал 76 очков и стал недосягаем для соперников по серии В. Идущий на втором месте в турнирной таблице «Кротоне» за семь туров до окончания чемпионата уступает лидеру 24 очка.

Таким образом, «Беневенто» гарантировал себе возвращение в высший дивизион чемпионата Италии.