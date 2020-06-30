Тугарев – о работе Николича: Требования стали другие, но все понятно

Полузащитник московского «Локомотива» Роман Тугарев поделился эмоциями от работы с Марко Николичем, который сменил в должности главного тренера Юрия Семина.

«Николич – позитивный, хороший человек. Объясняет, что нужно делать. У каждого тренера свой подход и стиль. Николич по-другому видит нашу игру и ведет тренировки. Он только пришел в команду, поэтому рано делать глобальные выводы, но заметно, что Николич хочет как можно быстрее объяснить нам свое видение, поэтому все разжевывает и водит игроков по полю.

Лично мою игру он не корректировал, но рассказал, что хочет от каждой позиции – какие функции в обороне, в атаке, в контратаках, в позиционных атаках. Когда ты выходишь на поле, должен все выполнять. Требования стали другие, но все понятно», – цитирует Тугарева пресс-служба «Локомотива».

Под руководством Николича команда провела два матча и одержала две победы. 30 июня красно-зеленые примут «Локомотив». Встреча 25-го тура РПЛ стартует в 18.00 мск.