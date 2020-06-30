«Ювентус» подтвердил трансфер Артура (фото)

Полузащитник сборной Бразилии Артур Рамос продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Сегодня, 30 июня он подписал контракт с туринским «Ювентусом», о чем информирует клубная пресс-служба.

Отмечается, что соглашение игрока рассчитано до лета 2025 года, а сумма сделки составила 72 млн евро. Еще 10 млн евро каталонцы могут получить в виде бонусов.

Также сообщается, что «старая синьора» выплатит деньги за игрока в течение четырех лет.

Добавим, что 23-летний Артур перешел в «Барселону» летом 2018 года. В текущем сезоне он провел 27 матчей, забил четыре гола и отдал четыре голевых паса.