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30 июня 09:00
автор: Артур Гичунцев

Сафонов заявил, что Рыжиков мог перейти в «Барселону»

Каталонцы хотели пригласить игрока, когда он выступал за казанский «Рубин».

Футбольный агент Алексей Сафонов раскрыл детали переговоров с руководством «Барселоны» по трансферу голкипера «Крыльев Советов» Сергея Рыжикова.

«Рыжиков мог перейти в «Барселону». Это было после того легендарного матча. Тогда еще и Вальдес хотел уехать в Америку. Меня познакомили с Сандро Розелем (экс-президент «Барселоны»). Мы очень много общались. Серега и «Рубин» часто играли против испанцев, и Рыжий стоял очень хорошо. В итоге Вальдес передумал ехать в МЛС. А самое обидное, что позже Вальдес порвал кресты. И сам не играл, и нам дорогу перебежал (смеется).

Какие были условия? Терял около 300-400 тысяч евро чистыми в год. Но Серега сказал, что готов бесплатно играть за «Барсу». В «Рубине» он получал 2,2 лимона, а в «Барсе» – 1,6. Он и сейчас хочет в Европу. Есть варианты с «Динамо» из Загреба, турецкими командами», – сказал Сафонов в интервью журналисту Анару Ибрагимова в «Яндекс.Дзене».

источник: «Советский спорт»
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