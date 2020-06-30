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30 июня 09:49
автор: Артур Гичунцев

Симеоне раскрыл план на игру с «Барселоной»

Встреча состоится 30 июня и пройдет в Мадриде. Начало поединка – 23.00 мск.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий перед матчем против «Барселоны» в 33-м туре чемпионата Испании.

«Я не делаю ставку на физическую форму. Нам предстоит матч с лучшей командой мира, у которой играют выдающиеся футболисты.

В прошлом сезоне «Барселона» выиграла чемпионат и не собирается отдавать титул. Я уверен, что они будут биться до конца.

Впрочем, мы много раз играли против них, поэтому тут ничего нового. Сделаем ставку на оборону с большим количеством полузащитников», – цитирует Симеоне Marca.

В данный момент каталонцы занимают второе место в таблице, уступая лидирующему «Реалу» два очка. В активе «Атлетико» – третья позиция.

источник: «Советский спорт»
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