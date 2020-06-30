Симеоне раскрыл план на игру с «Барселоной»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий перед матчем против «Барселоны» в 33-м туре чемпионата Испании.

«Я не делаю ставку на физическую форму. Нам предстоит матч с лучшей командой мира, у которой играют выдающиеся футболисты.

В прошлом сезоне «Барселона» выиграла чемпионат и не собирается отдавать титул. Я уверен, что они будут биться до конца.

Впрочем, мы много раз играли против них, поэтому тут ничего нового. Сделаем ставку на оборону с большим количеством полузащитников», – цитирует Симеоне Marca.

В данный момент каталонцы занимают второе место в таблице, уступая лидирующему «Реалу» два очка. В активе «Атлетико» – третья позиция.